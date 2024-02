Uern recebe visita técnica da EBC em processo de criação de TV e rádio educativas

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) recebeu hoje, 21, a visita técnica de representantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para dar andamento à implantação de uma TV e rádio educativas na Uern.



A reitora Cicília Maia e sua equipe receberam Vancarlos Alves, gerente-executivo da RNCP, e Leandro Marques, coordenador de radiodifusão, para discutir os próximos passos na consolidação do projeto.



“Estamos aqui na expectativa alta, porque é um sonho desejado por muitos. Tenho certeza que nós ajudaremos a comunicação científica de todo o nosso Brasil através das produções que temos aqui na nossa Universidade”, enalteceu a reitora.



Vancarlos Alves e Leandro Marques conheceram as instalações da Uern TV e da torre localizada no Campus Mossoró.



“Muito contente de estar aqui para uma segunda etapa desse processo de expansão que envolve a instalação da TV e rádio na Uern. Estamos todos motivados. A ideia é a gente realmente conhecer toda a estrutura e conseguir prestar essa assessoria para a EBC, para o quanto antes a gente colocar tudo isso no ar e poder celebrar mais essas importantes TV e rádio para a comunicação pública”, explicou Vancarlos.



Com a reitora, participaram da reunião, o subchefe de gabinete, Jandeson Dantas, o pró-reitor de extensão da Uern, Esdras Marchezan, o diretor da Uern TV, Fabiano Morais, o pró-reitor adjunto de Administração, Pedro Rebouças, e o professor André Pedro.