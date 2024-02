Idoso sai de Mossoró para pescar em Caraúbas e acaba se afogando em açude

O caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (26). Jerônimo José de Freitas, de 65 anos, havia saído com o cunhado e um grupo de amigos para pescar em um açude, localizado no Sítio Quixaba, zona rural de Caraúbas. O cunhado da vítima informou ao corpo de bombeiros de Mossoró que sentiu falta dela por volta das 16h e encontrou sua chinela às margens do reservatório. O corpo só foi localizado por volta das 4h desta terça-feira (27). O cunhado de Jerônimo também informou que ele teria ingerido bebida alcoólica e que não sabia nadar.