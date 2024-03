PF prende advogado suspeito de levar recados de líderes de facção para fora do presídio. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (29), no âmbito da Operação Malvaceae, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte. Além do advogado, outras 14 pessoas também foram presas e mais 3 são consideradas foragidas. Os policiais também apreenderam aproximadamente R$ 100 mil em dinheiro, além de escrituras de imóveis pertencentes a um grupo criminoso que dominava boa parte da distribuição de drogas na Zona Norte de Natal.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF