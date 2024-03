Tomógrafo do Tarcísio Maia deve começar a funcionar nesta sexta-feira

O tomógrafo que existia no Hospital Regional Tarcísio Maia, desde 2016, parou de funcionar. O Governo do estado comprou outro, de outra marca. Os técnicos trabalharam quase dois meses para instalar este novo aparelho de tomografia e esta semana entrou na fase de testes, devendo começar a funcionar de fato nesta sexta-feiraTomógrafo do Tarcísio Maia deve começar a funcionar nesta sexta-feira