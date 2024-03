Guamaré: operadora trabalha para restabelecer energia após furto de cabos de alta tensão

O trabalho é delicado e exige cuidados de segurança redobrados, pois vários trechos de acesso à linha estão alagados em função das chuvas registradas na região nos últimos dias. A previsão de conclusão do trabalho é no final desta sexta-feira (1). Com o furto dessa quarta-feira, subiu para sete o número de vezes que a mesma linha de transmissão com 25 quilômetros de extensão entre Macau e Guamaré sofreu com a ação dos criminosos em menos de 90 dias, deixando os moradores da região sem energia em residências, hospitais, escolas, delegacias, abastecimento de água, internet e outros serviços essenciais