Após finalização da fase de testes novo tomógrafo começa a funcionar no HRTM. O fluxo de realização das tomografias no maior hospital da região oeste do Rio Grande do Norte foi oficialmente liberado na manhã desta sexta-feira (1º). A retomada dos exames no HRTM se dá após a aquisição de um novo tomógrafo por parte da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), através de um investimento de aproximadamente R$ 1,1 milhão.