Agricultores do Assentamento Jurema recebem 2 mil mudas de cajueiro anão precoce

O titular da Seadru, Faviano Moreira, celebra a iniciativa do Município atendendo ao homem e mulher do campo de diversas comunidades nas quatro regiões da zona rural. O secretário de Agricultura do município destaca que a cajucultura na comunidade é historicamente importante. “Somente na Jurema temos projeto de assistência técnica do Mossoró Rural na área de abelha, de caprinovino, de fruticultura e aqui já foram mais de 20 hectares reimplantados de cajucultura. A Secretaria de Agricultura está presente na zona rural melhorando a qualidade de vida. A cajucultura na comunidade é uma atividade das mais importantes. Essa revitalização com cajueiros precoce, produtivos dará uma maior condição para o agricultor viver da terra e ter rendimento para a sua atividade”.

Neste domingo (3), a Prefeitura de Mossoró realizou mais uma ação dentro do programa “Mossoró Rural” na zona rural do município. Desta vez, a comunidade contemplada foi Assentamento Jurema. Ao todo, mais de 2 mil mudas de cajueiro foram entregues a 15 agricultores beneficiados pelo programa.

No total, o “Mossoró Rural” já distribuiu 600 hectares de mudas de caju em várias localidades rurais ao longo do programa. A ação visa fortalecer a cadeia produtiva. Além da distribuição, os agricultores contemplados recebem consultoria técnica e melhoramento genético.

O titular da Seadru, Faviano Moreira, celebra a iniciativa do Município atendendo ao homem e mulher do campo de diversas comunidades nas quatro regiões da zona rural. O secretário de Agricultura do município destaca que a cajucultura na comunidade é historicamente importante.





“Somente na Jurema temos projeto de assistência técnica do Mossoró Rural na área de abelha, de caprinovino, de fruticultura e aqui já foram mais de 20 hectares reimplantados de cajucultura. A Secretaria de Agricultura está presente na zona rural melhorando a qualidade de vida. A cajucultura na comunidade é uma atividade das mais importantes. Essa revitalização com cajueiros precoce, produtivos dará uma maior condição para o agricultor viver da terra e ter rendimento para a sua atividade”.

Os agricultores contemplados receberam as mudas de cajueiro durante solenidade ocorrida na comunidade. Os beneficiados frisaram a importância do programa de assistência técnica e a distribuição das mudas para o desenvolvimento da cadeia produtiva na comunidade.

“Eu fico muito agradecido por esse projeto porque vou recuperar maior parte do cajueiro. O ‘Mossoró Rural” é de extrema importância para o agricultor mossoroense que está recebendo essas mudas de cajueiro. A Prefeitura de Mossoró está de parabéns pela iniciativa”, destacou o agricultor Francisco Pereira.

Eida Maria da Silva também foi contemplada com mudas de cajueiro. “Essas mudas vão ser ótimas. Com elas, vamos renovar nossa plantação. Agradecemos muito ess projeto da Prefeitura de Mossoró. Estou muito feliz”, disse a agricultura.

“É muito importante esse projeto. Com certeza vai ficar bem melhor para nós agricultores com essa entrega das mudas de cajueiro”, comemorou o agricultor José Felipe.

LEI

O programa “Mossoró Rural” vem transformando o cenário agropecuário de Mossoró, fortalecendo as comunidades rurais e promovendo o desenvolvimento sustentável, apoio à agricultura local e garantindo o sustento dos agricultores familiares do município. A lei n.º 4.101, de 21 de dezembro de 2023, instituiu o programa como política pública de desenvolvimento estratégico da agricultura local, sendo sancionada pelo Executivo no final do ano passado.

O programa é realizado pela Prefeitura de Mossoró e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern).