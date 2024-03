MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/03/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

FUGA DA PENITÊNCIA DE MOSSORÓ

20º dia de buscas: Força Tarefa reduz perímetro de buscas e fecha acessos até para os trabalhadores rurais

Ministério da Justiça transfere 25 presos do Presídio Federal de Mossoró para a unidade de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná

Investigações “sugerem fortemente" a possibilidade de ocorrência do crime de facilitação de fuga; trabalho de investigação deve ser concluído no prazo de 30 dias

MOSSORÓ

Prefeitura inicia obra de pavimentação com piso intertravado no Planalto da Liberdade e no Estreito; também a construção de UEI no Poço 10, na Maísa, e da UBS no Assentamento Favela e Sussuarana; Nesta segunda-feira entrega a Escola Municipal Dinarte Mariz, no Walfredo Gurgel

Moradores do Assentamento Jurema receberam 2 mil mudas de cajueiro anão precoce. Secretário de Agricultura disse que serão distribuídas 60 mil até o final do inverno

Mossoró Cidade Junina 2024 será lançado na próxima quarta-feira

CAERN prepara construção de cisterna de 5 milhões de litros no Bairro Bela Vista

Após finalização da fase de testes novo tomógrafo começa a funcionar no Hospital Regional Tarcísio Maia

Mais de 2 mil condutores ainda não foram pegar a CNH na sede do Detran, em Mossoró

ESTADO

Secretaria Estadual de Segurança lança ação integrada de combate à violência contra a mulher no RN

Bombeiros e voluntários realizam buscas por casal levado por correnteza em Carnauba dos Dantas, no Seridó do RN

Secretária Estadual de Saúde lança semana estadual de mobilização contra Dengue

FUCERN vai formar mineradores em Currais Novos em parceria com a Aura Minerals

Areia Branca: 2 mil pessoas ficam sem energia após furto de 800 metros de cabos em Ponta do Mel

Pedro Velho: Em eleições suplementares, Júnior Balada é eleito com 66,72% dos votos

Municípios têm até o mês de agosto para erradicar lixões do RN

POLÍCIA

Pernambucano é morto a tiros na Favela do Velho, no Dom Jaime Câmara

PC prende seis investigados por homicídios, tráfico e organização criminosa em São Miguel

NACIONAL

Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2015 no trimestre encerrado em janeiro

Jornal Valor Econômico destaca que Estados têm queda de receitas e crescimento de despesas em 2023