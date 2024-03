Bombeiros procuram casal desaparecido após ter carro arrastado por correnteza. O caso aconteceu neste domingo (3), no município de Carnaúba dos Dantas. O casal teria tentado atravessar uma passagem molhada que corta um riacho, na zona rural do município. No entanto, devido às fortes chuvas que atingiram a região, o veículo acabou sendo arrastado pela força das águas. De acordo com informações do Tenente Tertuliano, comandante do Corpo de Bombeiros em Currais Novos, a guarnição foi acionada por volta das 21h30. Cerca de 40 minutos após o início das buscas, o carro do casal foi encontrado, completamente destruído, mas as vítimas não foram localizadas. As buscas seguem na manhã desta segunda-feira (4).

Um casal desapareceu, na zona rural do município de Carnaúba dos Dantas, após ter o carro arrastado pela correnteza de um riacho. O caso aconteceu neste domingo (3).

As vítimas teriam tentado atravessar uma passagem molhada. No entanto, devido às fortes chuvas que caíram na região, o volume do riacho e a força da correnteza aumentaram, carregando o veículo.

De acordo com informações do Tenente Tertuliano, comandante do Corpo de Bombeiros em Currais Novos, a guarnição foi acionada por volta das 21h30 deste domingo e se deslocaram até o município de Carnaúba dos Dantas.

Ainda segundo comandante, o veículo foi encontrado cerca de 40 minutos após o início das buscas, completamente destruído, mas sem qualquer sinal das vítimas. O carro estava distante cerca de 1,5km do ponto onde foi levado.

As buscas foram encerradas por volta das 2h desta segunda-feira (4). Já no início da manhã, elas foram retomadas.

“Estamos fazendo as buscas terrestres, os mergulhadores foram acionados para fazer as buscas subaquáticas no açude do governo, onde o riacho deságua, o canil também foi acionado e o drone para fazer o sobrevoo da região”, explicou o Tenente Tertuliano.