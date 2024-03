Escola municipal Senador Duarte Filho é entregue 100% revitalizada

Localizada no bairro Walfredo Gurgel, a Escola Senador Duarte Filho passou por reformas que visam proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor para os estudantes. As melhorias incluem pintura, reparos na estrutura física, adequação de espaços e instalações elétricas, garantindo assim mais conforto e segurança para a comunidade escolar. A unidade está 100% climatizada e oferece vagas 350 alunos do ensino fundamental anos finais.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou na manhã dessa segunda-feira (04) a revitalização da Escola Municipal Senador Duarte Filho. Localizada na rua Professor Aleixo Costa e Silva, no bairro Walfredo Gurgel, a unidade passou por reformas que visam proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor para os estudantes. As melhorias incluem pintura, reparos na estrutura física, adequação de espaços e instalações elétricas, garantindo assim mais conforto e segurança para a comunidade escolar.



“Uma escola importante do Conjunto Alfredo Gurgel com 50 anos de existência. Há cerca de 40 anos, essa escola não tinha tido ainda uma revitalização como foi feito agora, então, a escola está toda nova, todos os problemas foram sanados, com acessibilidade, pintura, totalmente organizada, com laboratório de informática novo, 100% climatizada. Essa é uma escola onde nós oferecemos 350 vagas para o ensino fundamental anos finais. Os estudantes já estão hoje aqui com o material escolar completo. Motivo de grande satisfação, porque agora é mais qualidade para o professor e os demais trabalhadores da educação”, declarou Marcos Oliveira, titular da secretaria Municipal de Educação.

Esta revitalização foi um projeto cuidadosamente planejado para atender às necessidades dos alunos, professores e funcionários da escola. A revitalização da estrutura física garante segurança e durabilidade do prédio, enquanto a adequação de espaços e instalações elétricas proporcionam um ambiente mais confortável e funcional para todos os envolvidos.



“Depois de 50 anos a gente pode dizer que foi a primeira reforma que teve. Antes era só mesmo paliativo, e agora a escola foi totalmente reformada, inclusive o nosso laboratório, que não tinha mais máquinas, as máquinas estavam todas sucateadas e queimadas, na realidade não tinham mais nenhuma. E foram todas renovadas. E a gente pode dizer que aqui é necessário o ensino aprendizagem, hoje no novo ensino, a informática é essencial para um bom aprendizado. E isso ajuda muito o aluno, o bem-estar do aluno”, destacou Edvaldo Cavalcante, professor orientador do laboratório de informática.

A iniciativa demonstra o empenho da prefeitura de Mossoró em proporcionar um ambiente educacional propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral dos alunos, promovendo assim o crescimento e a excelência na rede pública de ensino.



“Eu tenho um filho autista que estuda aqui, esse ano está concluindo o 9º ano. Tenho uma filha de 11 anos que é iniciante esse ano aqui no 6º ano, a escola ficou ótima, maravilhosa, não tem o que falar. Valeu muito a pena pela espera, muito mesmo. Meus irmãos já estudaram, eu já estudei aqui, como todos os professores que já foram meus professores, agora são dos meus filhos”, disse Aline Ferreira, mãe de alunos.

Hadassa Silva é aluna do 7º ano, declarou sua felicidade em ver a escola totalmente transformada, destacando a climatização. “É muito bom, porque antes a gente tinha que estudar no ventilador e agora está no ar condicionado. Estou animada e amando muito”, afirmou a estudante.

Para a aposentada Maria Luiza, que trabalhou na escola durante 37 anos, o momento de grande emoção ao ver a escola reformada. “É muita emoção. Fui funcionária aqui, trabalhei 37 anos, entrei aqui e só saí pra me aposentar. Meus filhos passaram por aqui, meu neto passou, e hoje eu sinto uma emoção muito grande de ver a escola do jeito que está. Porque no meu tempo era precário, a situação não era muito boa, a gente trabalhava às vezes até com chuva caindo na cabeça da gente, com fio elétrico pegando fogo, ventilador caindo nas salas, e hoje é uma emoção muito grande ver essa escola assim. Porque é um benefício, não mais pra mim porque eu não estou mais aqui, mas é para os alunos da comunidade e talvez para meus bisnetos, agradeço muito a Deus, primeiramente, e a prefeitura que teve a iniciativa de restaurar tudo, valorizando a educação”, pontuou.