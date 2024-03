Santa Delmira tem 13 ruas contempladas com os serviços de pavimentação a paralelepípedo. O serviço está dentro do cronograma do programa “Mais Calçamento”, da Prefeitura de Mossoró. Na tarde desta segunda-feira (4), equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizaram uma visita técnica à região, para acompanhar o andamento das obras.

Na rua Francisco das Chagas do Carmo, a nova realidade com o calçamento é comemorada pela população local e quem trabalha na área. Há décadas, essas pessoas enfrentavam transtornos diversos na via.

“Aqui era só barro, uma buraqueira, era horrível para passar de moto, de carro, a pé, era bem ruim, mas hoje em dia está bom demais. Todos que se envolveram aqui estão de parabéns”, destacou Aurilene Alves.

Vanusa Bezerra trabalha em uma padaria instalada na rua Francisco das Chagas do Carmo e também ressalta os benefícios proporcionados com a pavimentação da via.

“Melhorou muito o movimento da rua, dos clientes, que reclamavam muito da lama. Ficou muito bom mesmo, maravilhoso esse trabalho. Antes era muita lama, poeira. Agora ficou maravilhoso. A Prefeitura está de parabéns”, disse.

Morador da rua Projetada F há 30 anos, o aposentado Ivan Benjamim afirma que a pavimentação é um sonho que se realiza.

“É um sonho realizado, porque eu vou deixar de pisar na lama. Vou pisar no calçamento. Melhor não só para mim, mas para todos que moram aqui. Está todo mundo feliz. Já estamos deixando de andar na lama e daqui para frente vai melhorar ainda mais”, contou.

O secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima, fiscalizou o andamento da obra nas ruas do Santa Delmira e enfatizou a importância do trabalho realizado pela Prefeitura.

“Estamos aqui agora na Francisco Chagas do Carmo, uma rua com mais de mil metros de extensão. Vamos aqui fazer mais de 10 ruas, e estamos praticamente concluindo. São mais de 15 mil metros quadrados de área pavimentada. É o programa ‘Mais Calçamento’ e ‘Mossoró Realiza’ também no Santa Delmira, com uma pavimentação que realmente traz o conforto que a população merece”, finalizou.