21º: Agricultor confirma presença de Tatu e Martelo perto da Furna Feia

O testemunho do agricultor (nome preservado) confirma a teoria de que os fugitivos não escaparam da região e estão cercados pela Força Tarefa composta por mais de 300 policiais com drones, viaturas, helicópteros e até cães farejadores, na região que compreende entre a cidade de Baraúna e a Reserva Nacional da Furna Feia. Existe boas perspectivas de que os dois sejam recapturados nas próximas 24 horas.

O agricultor confirmou a imprensa (O Câmera, TCM e Globo News) que foi agredido com um tapa na cara por Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 35 anos, quando estava no galpão da fazenda que trabalha na zona rural de Baraúna-RN.

O testemunho do agricultor (nome preservado) é prova de que os fugitivos Martelo, e o Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 33 anos, estão de fato na região que compreende entre a cidade de Baraúna e a Reserva Nacional da Furna Feia.

A região tem várias fazendas que produzem banana, melão, melancia e cebolas em determinadas épocas do ano. E estas propriedades, em sua maioria, dão acesso à Furna Feia, composta de uma mata densa e muitas cavernas.

Com a informação do agricultor, a Força Tarefa, formada por mais de 500 policiais, segundo informa o Ministério da Justiça, reduziu o perímetro de buscas, tornou mais rígido o acesso a esta região e concentrou os esforços com drones e cães farejadores.





O caseiro contou aos jornalistas que estava sentado numa cadeira de balanço quando os dois chegaram por trás, exigindo celular e dinheiro. Como ele não tinha, foi agredido com o tapa. Disse que também pediram comida e ele só tinha bolachas e pão.

Após receberem a comida, os dois foram embora.

No galpão que o agricultor estava, havia muitas bananas, inclusive maduras, que poderiam muito bem servir de alimento para os dois fugitivos. Ainda conforme o agricultor, os dois tinham algo parecido com uma arma.

Indagado pelos repórteres se reconhecia quem lhe bateu, o agricultor apontou com clareza que foi o fugitivo Martelo. Disse que um estava vestindo camisa branca e outro camisa vermelha. Estavam de bermuda. Antes de fugirem, ameaçaram o agricultor.

No momento que concedeu entrevistas, o agricultor estava na casa do patrão, já protegidos por policiais. Disse que acredita que os policiais vão prender os dois. “Aqui tem policial por tudo quanto é canto. Eu creio que a polícia vai pegar todos os dois”, diz o caseiro.