Inscrições no concurso da UERN se encerram nesta quarta-feira (6). O concurso está ofertando 106 vagas para cargos de docentes e técnicos de nível superior e médio. Do total de vagas oferecidas, 66 são para docentes e 40 para técnicos. Os interessados devem acessar o site do IDECAN, instituto responsável pela realização do concurso, para realizar a inscrição.

As inscrições no Concurso Público da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) se encerram nesta quarta-feira (6). As inscrições foram prorrogadas por meio de aditivo, publicado em 9 de fevereiro.

O concurso está ofertando 106 vagas para cargos de docentes e técnicos de nível superior e médio. Do total de vagas oferecidas, 66 são para docentes e 40 para técnicos.

O certame será realizado e coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, juntamente com a Comissão Central de Concurso – CCC – Uern.

Os interessados devem acessar o site do IDECAN para realizar a inscrição.

De acordo o cronograma, as provas objetivas para os cargos de técnicos de nível médio e nível superior e as provas discursivas para o cargo de docente serão aplicadas no dia 21 de abril.

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, profa. Isabel Amaral, que preside a Comissão do Concurso, esclarece que esse concurso público tem como uma das novidades a reserva de vagas para pessoas que se autodeclaram negras nos termos da lei n° 11.015/2021 e que precisarão passar por procedimento de heteroidentificação.

Os candidatos aprovados e classificados, dentro e além do número de vagas efetivamente disponibilizadas, poderão ser lotados, segundo adequação administrativa, em qualquer dos Campi da Uern localizados nas cidades de Mossoró, Natal, Caicó, Patu, Assú e Pau dos Ferros.

Nesta terça-feira (5), outros aditivos trouxeram novas informações sobre as provas.

Veja os editais:

CONCURSO – MAGISTÉRIO

CONCURSO – TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO



CONCURSO – INSTRUTOR E INTÉRPRETE (AGENTE TÉCNICO INSTRUTOR DE LÍNGUA DE SINAIS; TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS; E INSTRUTOR MUSICAL)



CONCURSO PARA TÉCNICO – ADVOGADO







Valor das inscrições:

R$ 250,00 – Para cargos do Magistério

R$ 180,00 – Para cargos de Nível Superior

R$ 120,00 – Para cargos de Nível Médio