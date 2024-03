Fúria: cão farejador do Mato Grosso chega hoje (6) em Mossoró para ajudar na busca por fugitivos. O cão farejador da raça pastor-belga-malinois pertence à polícia penal do Mato Grosso. Dois policiais penais, juntamente com o animal, desembarcaram em Natal, por volta do meio-dia desta quarta-feira (6). Em seguida, seguiram viagem para o município de Mossoró. Os agentes são especializados em operações especiais e serão mais um reforço na caçada por Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, foragidos da penitenciária federal de Mossoró desde o dia 14 de fevereiro de 2014.

O Governo de Mato Grosso informou que a liberação da equipe da Polícia Penal do estado atende a uma solicitação da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Fúria já participou de diversas operações de buscas e captura de fugitivos, sendo treinado para realizar as incursões, inclusive, em áreas de mata.

FUGA E BUSCAS

Deibson Cabral e Rogério da Silva estão sendo procurados desde a manhã do dia 14 de fevereiro de 2024. Os dois protagonizaram a primeira fuga de um presídio federal já registrada no Brasil.

Desde então, uma força-tarefa foi montada para recapturar os fugitivos, contando com o apoio de forças policiais federais, estaduais (do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos) e locais. Atualmente, mais de 600 agentes de segurança estão à procura dos foragidos.

Além do cão Fúria, a operação também já conta com a participação de cães de busca da PF, do Corpo de Bombeiros e de treinadores voluntários, bem como do uso de veículos, helicópteros e drones com tecnologia própria para localização de pessoas.

Apesar de todos os esforços, as buscas chegaram ao 22º dias sem qualquer sinal concreto de onde possam estar Deibson e Rogério.