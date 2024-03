Aeronave da PF cai e deixa dois mortos e um ferido em Belo Horizonte

O acidente, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), foi confirmado pela Polícia Federal. Por meio de nota, a instituição informou que dois tripulantes, os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, faleceram no local. Um terceiro tripulante, o mecânico da empresa terceirizada Walter Luís Martins, foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, na mesma cidade. Ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado. As causas do acidente serão investigadas.