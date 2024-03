Itep/RN promove primeira edição do projeto Perícia ao Alcance de Todos em Mossoró. O projeto visa levar demonstrações práticas, palestras e equipamentos utilizados pelo Itep para exibições em diferentes locais, divulgando a gama de perícias e técnicas usadas por parte do Instituto no trabalho de investigação em diferentes tipos de crimes. A primeira edição do evento acontecerá no dia 12 de março, das 9h às 11h30 e das 18h às 20h30, na Universidade Potiguar.