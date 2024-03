Carroceiro é perseguido e morto com cerca de 10 tiros no Loteamento Três Vinténs. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (6). A vítima, identificada como Nonato Edilson da Silva, de 22 anos, seguia em sua carroça, acompanhado da esposa, quando um suspeito se aproximou e começou a atirar contra ele. Edilson ainda tentou correr, mas foi perseguido e alvejado com cerca de dez tiros. A esposa conseguiu escapar sem ferimentos. O suspeito fugiu em seguida. A motivação do crime será investigada pela DHPP.

FOTO: FIM DA LINHA