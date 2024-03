Provas do concurso público da Saúde de Mossoró serão realizadas neste domingo (10).O certame oferta 330 vagas imediatas e mais 1.600 vagas direcionadas para cadastro de reserva. As provas serão aplicadas em dois turnos: manhã e tarde. Para cargos de níveis médio e técnico: das 8h às 12h. Para os cargos de nível superior: das 14h às 18h. Os cargos ofertados no concurso público da saúde da Prefeitura de Mossoró têm vencimentos iniciais que variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17.