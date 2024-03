Pecuarista mata o sobrinho e deixa o irmão ferido devido ao uso de terras da família

Antônio de Souza Melo, que cria animais na terra da família, estava em atrito com o irmão Ailton de Souza Melo, que usa a mesma área para plantar milho e feijão. Na noite desta sexta-feira, 8, Ailton e o filho Flávio passavam em frente ao local numa moto e Toinho atirou com uma espingarda calibre 12. Flávio morreu no local e Ailton foi socorrido para o HRTM, em Mossoró. A PM está fazendo buscas para prender Toinho Melo.

Segundo apurou a Polícia Militar, quem tem no comando no município o Sargento PM Lindemberg Simão de Araújo, Ailton e o filho Flávio plantam no terreno e reclamam que os animais do irmão Toinho estavam danificando a lavoura deles.

Já Toinho reclama que os animais dele são prejudicados devido ao uso da área pelo irmão para plantar milho e feijão. Esta discussão terminou com Toinho atirando no irmão e no sobrinho, usando uma espingarda calibre 12, quando os dois passavam de moto.

Flávio Melo foi atingido e morreu no local. Ailton Melo também foi baleado e socorrido para o Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, em Mossoró, onde se encontra em tratamento. Segundo foi relatado a Polícia Militar, o quadro é grave.

Toinho fugiu antes da chegada da Polícia Militar ao local. O sargento Simão confirmou que reforçou o patrulhamento na comunidade de Arapuá desde o momento do ocorrido, para evitar novos confrontos entre os membros da família Melo, que estão divididos na comunidade.

A Polícia Civil de plantão na região do Vale do Açu e a equipe do Instituto Técnico-cientifico de Perícia de Mossoró foram acionados para iniciarem as investigações técnicas no local e também remover o corpo de Flávio Melo para exames mais apurados em Mossoró.

O trabalho de investigação do caso e para prender o autor do homicídio e da tentativa fica a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Ipanguaçu, com base nos levantamentos iniciais feitos pela polícia Militar e também as apurações técnicas do ITEP.