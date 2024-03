Começa Programa "Jovem do Futuro" 2024 da Prefeitura de Mossoró-RN

Edição 2023 chegou para mil alunos, o mesmo número para edição 2024. Através deste programa, segundo o prefeito Allyson Bezerra, o jovem de 15 a 18 anos da rede pública de ensino, terá acesso a cursos de cidadania e de iniciação no mercado de trabalho, durante os quatro meses do curso (ministrado aos sábados), o estudante recebe bolsa de R$ 300,00. A estudante Ana Beatriz, do Dom Jaime Câmara, espera abrir as portas para um bom emprego e garantir um futuro promissor.

Na manhã deste sábado (9), a Prefeitura de Mossoró deu início às atividades do programa "Jovem do Futuro" 2024. A aula inaugural aconteceu no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Nesta edição, cerca de 1.000 jovens de escolas da rede pública de ensino do Estado e do Município são beneficiados com a iniciativa.

A proposta do programa "Jovem do Futuro" é ofertar formação cidadã e qualificação para o mercado de trabalho. A iniciativa contempla jovens de 15 a 18 anos. Por mês, os estudantes recebem uma bolsa de R$ 300,00. Para o prefeito Allyson Bezerra, que acompanha pessoalmente o programa desde seu lançamento em 2023, o programa abre portas e gera possibilidades para a juventude. Ao se dirigir aos estudantes na Aula Inaugurar, Allyson lembrou de suas origens e pediu empenho dos jovens nos estudos, nos cursos que serão ministrados nos próximos 4 meses.

O projeto ganhou vida na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, da Prefeitura de Mossoró.

"Esse programa já é um patrimônio do município de Mossoró. É política pública de verdade para a nossa juventude, dando oportunidade para que possa trabalhar e ter sua qualificação profissional. Os jovens trabalham a cidadania, direitos, deveres, sua inserção na sociedade, empoderamento, sua contribuição com o território, o bairro onde vive. São vários temas que rodeiam o programa que é genuinamente mossoroense e que olha para os jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, trabalhando no seu futuro. Eles vão ser os senhores e as senhoras do futuro, dos próprios destinos. É com muito orgulho que a gente inicia a segunda etapa do 'Jovem do Futuro', dessa vez no ano 2024", destacou Erison Natécio, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania.



Ana Beatriz, 15 anos, estudante da rede pública de ensino, moradora do bairro Dom Jaime Câmara, é uma das participantes da atual edição do programa. "Eu espero aprender muito com esse programa que vai nos ajudar a conseguir um bom emprego e ter um futuro melhor para que possa também crescer nos estudos. A minha expectativa é muito boa, pois o programa vai ajudar muitos jovens", disse.

No programa, os jovens passam por aulas teóricas e atividades práticas em diversos cursos de qualificação profissional. São jovens de todas as regiões da zona urbana e ainda comunidades rurais do no município.

Moradora do bairro Alto do Sumaré, Raíssa Laiane, estudante, 15 anos, também se mostra otimista na caminhada rumo à conquista de boas resultados que serão colhidos por meio do incentivo dado pelo poder público. "Eu espero aprender muito e evoluir, me esforçar bastante para que futuramente possa conseguir um ótimo emprego", comentou.

"É um programa de grande importância para a nossa aprendizagem, para o desenvolvimento da nossa mente. A expectativa são as melhores. Vou me esforçar mais, aprender mais um pouco. Espero que seja muito bom", declarou Mateus Lucas, 17 anos, estudante.

O estudante Paulo Lucas, 15 anos, vê no programa uma oportunidade chave para conquista de um futuro promissor. “No ano passado fiquei sabendo do programa na minha escola e pelo que eu soube é muito interessante, pois trata de empreendedorismo. A partir daí me informei sobre o programa numa rede social e decidi participar. Eu espero que seja ótimo para que eu possa ter no futuro um bom emprego", contou.

Na abertura, os jovens participaram de palestra ministrada pelo professor Rafael Demetrius. Para a aula inaugural, a Prefeitura de Mossoró disponibilizou ônibus para o transporte gratuito dos estudantes das zonas urbana e rural do município.