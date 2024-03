O primeiro crime, em Pau dos Ferros, aconteceu durante a madrugada. A vítima, Vitor Vinicius Matias [FOTO 2], de 26 anos, estava em sua residência, no Alto São Geraldo, quando o local foi invadido por dois suspeitos, que já entraram atirando. Vitor era egresso do sistema prisional; já em Governador Dix-Sept Rosado, o crime aconteceu por volta das 23h30, no Centro. Miqueias Evangelista da Costa [FOTO 1], de 18 anos, estava na companhia de amigos, quando o grupo foi surpreendido por dois suspeitos armados. Todos chegaram a correr, mas apenas a vítima foi perseguida e alvejada por vários disparos. A polícia civil vai investigar os dois casos.