IERN de Jardim de Piranhas deverá ser entregue no mês de abril

A governadora Fátima Bezerra realizou uma visita à obra de construção do Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN), localizado no município de Jardim de Piranhas, Região do Seridó.

A visita encerrou a agenda no Seridó, no sábado (09), quando a chefe do executivo estadual visitou também obras de infraestrutura hídrica em Currais Novos.

Com 80,65% do serviço executado, a escola, que será concluída até abril deste ano, integra um conjunto de doze IERNs que está sendo planejado e construído pelo Governo do Estado desde 2022. Os institutos apresentam um conceito moderno de educação profissional e desenvolvimento de tecnologias na rede estadual de ensino.

A escola seridoense contará com salas de aulas adequadas ao ensino médio com equipamentos tecnológicos, auditório, quadra de esportes, área de convivência, laboratórios, biblioteca, além de rede de Internet e utilização de energia solar em suas instalações.

Durante a visita, a governadora, acompanhada por autoridades e técnicos da Secretaria de Educação, vistoriou as dependências da escola, destacando os benefícios de um modelo educacional transformador para o futuro das novas gerações dos potiguares.

Escolas para toda a vida

“Aquele jovem da Região do Seridó que hoje nutre o sonho de cursar um ensino técnico, esteja preparado, pois até o final deste semestre o IERN de Jardim de Piranhas abrirá suas portas. Ressalto que estas escolas são para toda a vida, associando o ensino médio à formação geral com uma completa preparação profissional. Os alunos sairão deste instituto, que oferece cursos que dialogam com o desenvolvimento econômico do RN, totalmente prontos para o mercado do trabalho e com uma ampla visão de mundo” comemorou a governadora, que ressaltou o potencial dos institutos para o futuro.

“A rede estadual de educação profissional e tecnológica do RN será uma referência para o Nordeste e para o Brasil”, prevê Fátima Bezerra.

O prefeito de Jardim de Piranhas, Rogério Couro Fino, destacou a importância da criação do IERN no município. “Quando soubemos do projeto para a construção deste IERN, tomamos as medidas necessárias para a aquisição do terreno que iria abrigar esta ação educacional promovida pelo Governo do Estado e que agora permitirá um futuro melhor para os jovens da nossa região”, frisou.

Obras adiantadas

Entre os IERNs projetados pela administração estadual, a unidade de Jardim de Piranhas se apresenta como um dos institutos potiguares cujas obras estão atualmente em estágio adiantado, ao lado das unidades de Campo Grande e Natal, que também devem ter obras finalizadas até abril deste ano, de acordo com o cronograma apresentado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN), igualmente estão em fase conclusão as obras dos IERNs dos municípios de Alexandria, Umarizal, Touros, Santana do Matos, Tangará, São Miguel e Areia Branca.

Participaram também da visita ao Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação de Jardim de Piranhas, a senadora Zenaide Maia; o deputado Francisco do PT, o deputado estadual Doutor Bernardo; o superintendente da CBTU, João Maria Cavalcanti; o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Canindé de Araújo; o secretário-adjunto de Educação, Eugenio Paccelli; além de vereadores e da representação do mandato da deputada federal Natalia Bonavides.