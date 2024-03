IERNs de Touros, Umarizal e São Miguel serão integrados a rede federal de ensino

Na manhã desta segunda-feira (11), em Brasília, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a integração de três futuros Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) à rede federal de ensino.

Os IERNs de Touros, Umarizal e São Miguel serão os primeiros a fazer parte dessa parceria histórica entre os governos estadual e federal.

Atualmente, o Rio Grande do Norte possui 26 unidades integradas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O investimento nos novos campi está estimado em R$ 75 milhões. Devem ser geradas 4.200 vagas.

Os três IERNs já estavam incluídos no plano de expansão da rede tecnológica no Rio Grande do Norte, conforme prevê o Programa Nova Escola Potiguar, refletindo um compromisso mútuo com a formação e o desenvolvimento regional.

A integração dos IERNs à rede federal se dará por meio dos trabalhos técnicos da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN (SEEC) e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), órgão responsável pela formulação e implementação de políticas públicas nessa área.

Essa iniciativa visa alinhar o projeto pedagógico dos IERNs com os Institutos Federais (IFs), garantindo uma oferta robusta de cursos técnicos de Educação Profissional e Tecnológica.

O objetivo central dessa expansão do Ensino Profissional é proporcionar uma formação sólida e alinhada às demandas locais.

Os cursos técnicos oferecidos consideram as particularidades de cada região, o que se traduz em mais oportunidades de emprego e renda para os estudantes, bem como em uma maior permanência na região após a conclusão dos estudos.

“Muito feliz com essa parceria, porque ela é resultado do sonho de tornar a rede estadual de educação profissional e tecnológica do Rio Grande do Norte uma referência para o Nordeste e para o Brasil. A iniciativa reflete o compromisso conjunto em fortalecer a Educação Profissional e Tecnológica no estado, associando o ensino médio à formação geral com uma completa preparação profissional e a oferta de cursos que dialogam com o desenvolvimento econômico do nosso estado. Os alunos sairão destes institutos totalmente prontos para o mercado do trabalho e com uma ampla visão de mundo”, disse a governadora professora Fátima Bezerra.

PARCERIA

A parceria entre os governos estadual e federal, também no âmbito da educação e ensino profissionalizante, é retomada após a gestão federal anterior interromper os investimentos em expansão no país.

As gestões estadual e federal voltam a atuar de forma integrada, agora nesta segunda fase que estava prevista antes da interrupção dos investimentos em expansão e ampliação dos institutos no país.

Essa medida não apenas fortalece a educação técnica no estado, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento socioeconômico das cidades envolvidas. A formação de profissionais qualificados é essencial para impulsionar a economia regional e garantir um futuro promissor para os jovens do Rio Grande do Norte.

A parceria entre os governos estadual e federal, aliada ao comprometimento com a qualidade da educação, abre novos horizontes para a formação profissional no estado, consolidando-o como um polo de excelência em Educação Profissional e Tecnológica no país.

100 NOVOS CAMPIS EM TODO O PAIS

Ao todo, o Brasil ganhará 100 novos campi de Institutos Federais, que serão distribuídos por todas as unidades da Federação, gerando 140 mil novas vagas, majoritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), serão investidos R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 2,5 bi para a criação dos novos campi e R$ 1,4 bi para a consolidação de unidades dos IFs já existentes, com a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

A iniciativa envolve o Ministério da Educação (MEC), a Casa Civil, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

O objetivo da nova expansão é aumentar a oferta de vagas na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), criando oportunidades para jovens e adultos. A construção de novos campi nos municípios impacta o setor da construção civil, o que gera emprego e renda. As novas escolas, quando estiverem em funcionamento, serão indutoras de desenvolvimento local e regional.

O programa de expansão dos IFs marca a retomada de investimentos na criação de novas unidades no Brasil, quase dez anos após a última expansão estruturada da Rede Federal. Também celebra uma das políticas educacionais mais bem sucedidas no âmbito da educação profissional, que permitiu a chegada da educação pública de qualidade às localidades mais distantes dos grandes centros e da capital dos estados. Assim, tornou-se uma das redes mais capilarizadas na oferta de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação.