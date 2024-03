Suspeito é ferido por “fogo amigo” ao tentar matar motorista da ambulância de Luiz Gomes

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (11). De acordo com o delegado Hércules Freitas, dois suspeitos interceptaram a ambulância do hospital da cidade e efetuaram disparos contra o motorista. A vítima conseguiu fugir, mas a acompanhante de uma paciente, que estava no veículo, acabou sendo alvejada. Na ação, um dos atiradores, identificado como Carlos Eduardo da Silva, acabou sendo vítima do chamado “fogo amigo”, sendo alvejado pelo outro atirador. Ele, juntamente com a outra pessoa ferida, foram socorridos e não correm risco de morte. A polícia civil está investigando o caso.