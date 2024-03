Ao se aproximar de 30 dias de buscas, Ministro retorna à Mossoró. Tatu e Martelo fugiram na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2024. Nesta quarta-feira, 13, o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, desembarca em Mossoró para saber como andamento as buscas e também sobre o inquérito instaurado pela Polícia Federal para apontar como os dois presos conseguiram fugir do Presídio Federal. Ainda em Mossoró, Lewandowski deve conversar com a imprensa, por volta das 14h30.

O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, retorna a Mossoró nesta quarta-feira, 13, para acompanhar pessoalmente as buscas pelos fugitivos Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 35 anos, da Penitenciária Federal de Mossoró, na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2024.

Lewandowski também deve tomar ciência também do teor das investigações da Polícia Federal em curso para apontar, com precisão, como Tatu e Martelo conseguiram escapar, ao mesmo tempo, celas de isolamento da Penitenciária Federal de Mossoró-RN. Por volta das 14h30, está previsto o ministro conceder entrevista na sede da Polícia Federal.

Sobre as buscas, a reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE conversou no final da tarde desta terça-feira, 12, com agentes da Polícia Federal, sobre as investigações em curso. Os agentes voltaram a reafirmar que não podem comentar sobre o que está sendo investigado, mas deixaram a entender existe mais gente da região ajudando os fugitivos.

No perímetro de buscas no território do município de Baraúna-RN, que compreende entre uma região de várias fazendas e a Reserva Nacional da Furna Feia, distante 30 km de Mossoró, a Força Tarefa perdeu as pistas dos dois suspeitos, que haviam conseguindo semana passada, quando eles invadiram um galpão numa fazenda e agrediram o caseiro.

Neste caso, as pistas se apagaram com as chuvas, inviabilizando que os cães farejadores seguissem os passos dos dois fugitivos e os recapturassem. Numa tentativa de encontrar novas pistas, a Força Tarefa fez uma revista em todas as 126 casas do Assentamento Vila Nova I. Este trabalho foi realizado com apoio dos três helicópteros que estão à disposição da Força Tarefa.

Nesta terça-feira, 12, os moradores da região que estão sendo realizados a caçada aos dois fugitivos, contaram ao MOSSORÓ HOJE, que a vida pacata no campo, mesmo com a presença dos policiais indo e voltando, está voltando ao normal. Explicaram que estão conseguindo plantar e também trabalhar na colheita de frutas nas fazendas.

Os proprietários das fazendas da região não falam abertamente com a imprensa sobre as buscas, mas deixaram a entender que enfrentam dificuldades para conseguir mão de obra para fazer a colheita do milho verde, do coco, da banana e também do mamão e até do jerimum. Só que esta dificuldade por mão de obra já existia, antes das buscas.

O fato é que: enquanto a vida começa a voltar ao normal nas vilas e dentro das fazendas, os policiais da Força Tarefa continuam patrulhando em todos os acessos vicinais e fazendo incursões nas fazendas buscando por pistas. Parte da população diz que os dois fugitivos já conseguiram sair da região e estão longe. Já outra parte acredita que estão escondidos na região. A Polícia Federal não descarta existir pessoas dando apoio aos dois.

Na primeira visita a Mossoró, o ministro Ricardo Lewandowski declarou que as buscas iriam continuar, com todas os recursos possíveis, até que Tatu e Martelo fossem recapturados. Passados quase 30 dias da fuga, sem sucesso da Força Tarefa, já se cogita do ministro da Justiça esteja trabalhando a ideia de suspender as buscas.

Nesta quarta-feira, 13, após conversar com as autoridades da Força Tarefa, sobre o andamento das buscas, e com os delegados da Polícia Federal, sobre a investigação tratando especificamente como os dois presos conseguiram sair do presídio de segurança máxima, Lewandowski deve conversar com a imprensa, provavelmente por volta das 14h30.