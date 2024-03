Homem é assassinado a tiros dentro de um pequeno comércio no bairro Pintos. O crime aconteceu por volta das 12h40 desta quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Railton Alves Jovito, conhecido como Matoso. De acordo com informações da polícia militar, o homem estava trabalhando em um pequeno comércio de venda de móveis, quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram ao local em um carro e desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas ao chegar no local, Railton já estava em óbito.

Um crime de homicídio foi registrado por volta das 12h40 desta quarta-feira (13), no município de Mossoró. A vítima foi identificada como Railton Alves Jovito, conhecido como Matoso.

De acordo com informações da polícia militar, o homem estava trabalhando em um pequeno comércio de venda de móveis, localizado no bairro Pintos, quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram ao local em um carro.

A vítima foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas ao chegar no local, Railton já estava em óbito.

A polícia militar fez o isolamento do local e, até a última atualização desta matéria, às 16h40, ainda aguardava a chegada do Itep, que estava atendendo a outra ocorrência no município de Upanema.

Sabe-se, até o momento, que Railton já era bastante conhecido da polícia, tendo algumas passagens pelo sistema prisional.

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró vai investigar o caso.