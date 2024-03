Colisão de moto com caminhão baú deixa um idoso morto no Centro de Mossoró. A vítima foi identificada como sendo José Amaro de Oliveira, de cerca de 65 anos, morador do bairro Dix-Sept Rosado (antigo Bom Pastor). O acidente aconteceu por volta das 14h45, no cruzamento da Av. Felipe Camarão com a Av. Rio Branco (sentido Belo Horizonte/Centro). As informações colhidas no local dão conta que a vítima estava em uma motocicleta tipo Biz,seguindo na Felipe Camarão, quando colidiu com o caminhão baú, que seguia pela Rio Branco e atravessou a preferencial. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas apenas constatou o óbito.

Uma colisão entre uma moto com um caminhão baú, no Centro de Mossoró, resultou na morte de um idoso, na tarde desta quarta-feira (13). A vítima foi identificada como sendo José Amaro de Oliveira, de cerca de 65 anos, morador do bairro Dix-Sept Rosado (antigo Bom Pastor).

O acidente aconteceu por volta das 14h45, no cruzamento da Av. Felipe Camarão com a Av. Rio Branco (sentido Belo Horizonte/Centro).

De acordo com as informações colhidas no local, a vítima estava em uma motocicleta tipo Biz, seguindo na Felipe Camarão, sentido Centro, quando colidiu com o caminhão baú, que seguia pela Rio Branco e atravessou a preferencial.

Com o impacto da batida José Amaro foi arremessado para cima de uma calçada. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas apenas constatou o óbito. No local, foi possível identificar marcas de frenagem do caminhão.

Os peritos do Itep foram acionados para remover o corpo da vítima para exames, bem como para realizar a perícia no local e identificar as responsabilizações.

Muitos conhecidos da vítima estiveram no local e lamentaram o ocorrido, afirmando tratar-se de uma pessoa extremamente querida.

À reportagem do MOSSORÓ HOJE, um irmão de José Amaro afirmou que ele era o mais velho e que havia se aposentado há pouco tempo. Atualmente, estava cuidando da mãe deles, que quebrou o fêmur.