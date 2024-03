Serra do Mel inaugura CREAS ampliando o acesso a direitos e proteção social

Na manhã desta quinta-feira, 14, um marco importante foi estabelecido em Serra do Mel com a inauguração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no município.

O CREAS é uma peça fundamental na rede de assistência social, fechando um elo importante para o atendimento integral às demandas da população.

Nem todos os municípios contam com esse equipamento, tornando a inauguração ainda mais significativa para os moradores de Serra do Mel.

Durante a cerimônia, a secretária de Assistência Social, Lívia Azevedo, destacou o empenho da gestão municipal em dotar a cidade de equipamentos públicos voltados para a assistência social. Ela ressaltou a importância do CREAS como um local onde a população pode buscar seus direitos e receber o apoio necessário.

O promotor de justiça Sasha Alves, presente no evento também enfatizou a relevância do novo equipamento para o município, destacando que o CREAS será um espaço crucial para a proteção social e o amparo das famílias em situação de vulnerabilidade e risco.

O secretário de Articulação com as Vilas, Kênio Azevedo, parabenizou a gestão pelo atendimento às demandas da comunidade. "Esse é um equipamento importante, onde as pessoas vêm buscar os seus direitos", afirmou.

O prefeito Josivan Bibiano, em sua fala durante a inauguração, ressaltou a importância do CREAS como uma instituição fundamental para garantir a proteção e assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade. Ele destacou que a nova sede do CREAS é mais um passo importante para fortalecer as políticas públicas de assistência social em Serra do Mel.

A Prefeitura tem se dedicado a promover melhorias contínuas nos serviços oferecidos à população, e a inauguração da nova estrutura do CREAS é um reflexo desse compromisso em proporcionar uma vida digna e mais justa para todos os cidadãos.

Participaram do momento, vereadores, secretários e população em geral.