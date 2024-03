Allyson assina ordem de serviço para construção de UBSs em Jurema, Boa Fé e Barrinha

A iniciativa visa melhorar o acesso à saúde para os moradores das comunidades. As obras fazem parte do programa “Mossoró Realiza”, num investimento aproximado de R$ 7 milhões. Nesta segunda etapa serão construidas 15 UBSs, sendo 12 na zona rural e 3 na zona urbana, que já estão em obras. A construção da UBS representa um avanço significativo no atendimento à saúde da população local, oferecendo maior comodidade e assistência adequada para as necessidades de cada indivíduo.

A Prefeitura de Mossoró assinou na manhã dessa segunda-feira (18), ordens de serviços para o início da construção de duas Unidade Básica de Saúde (UBS's) nos assentamentos Jurema e Boa Fé, localizados na zona rural da cidade. No horário da tarde, assinou ordem de serviço para construir a UBS na comunidade de Barrinha.

Antes, já havia iniciado as obras de construção de UBS em Hipólito, Cordão de Sombra, Sussuarana, Favela e também na zona urbana de Mossoró, no caso no Nova Mossoró, Rincão e Sumaré. Depois serão iniciadas as obras das UBSs de Picada, Arisco, Pau Branco e Chafariz.

O prefeito Allyson Bezerra e a secretaria Morgana Dantas, a iniciativa visa melhorar o acesso à saúde para os moradores das comunidades. Em Jurema, o atendimento era feito num local que animais tinha acesso. Em Hipólito, o atendimento era numa área de uma casa.

As obras fazem parte do programa “Mossoró Realiza”. Nesta segunda etapa serão construídas 15 UBSs, sendo 12 na zona rural e 3 na zona urbana. Segundo o secretário de Planejamento, Almir Mariano, e de Infraestrutura, Rodrigo Lima, o investimento total é de aproximadamente R$ 7 milhões.





Em contato com o MOSSORÓ HOJE, o prefeito Allyson Bezerra disse que a senadora Zenaide lhe garantiu que enquanto ele for prefeito e ela senadora, todos os anos vai estar destinando recursos para reforçar os serviços de saúde de Mossoró, em especial a saúde de base. O gestor assegura que são os recursos chegando, ficando assegurado em conta, começa o trabalho para aplicar cada centavo.

“Assentamentos Jurema e Boa Fé. Chegou à vez desses dois assentamentos receberem aí a concretização de um sonho. A construção de duas UBSs rurais para ofertar atendimento com assistência de qualidade para o nosso povo da zona rural. Unidades com sala de dentista, com gabinete odontológico, sala da enfermagem com a condição da realização de um bom preventivo, do pré-natal, sala para atendimento médico, sala de vacina, com tudo que é necessário para o atendimento digno”, pontuou Morgana Dantas, titular da secretaria Municipal de Saúde.

Há 15 anos atendendo nos assentamentos Jurema e Boa Fé, a médica Dra. Sheila Maynard, se emocionou ao fazer uma retrospectiva ao descrever a felicidade ver o sonho de um uma UBS ser concretizada.



“É uma grande alegria e gratidão. Nós tivemos um atendimento inicial na escola, na igreja, num casebre e depois na casa de uma usuária. Finalmente aqui teremos nossa sede, o nosso paraíso até então. Mas saber que existe uma obra completa em que a gente vai ter uma estrutura pra poder dar essa assistência integral aos nossos usuários, é muita gratidão. Agora um atendimento de qualidade pra comunidade, eu fico muito feliz porque realmente a gente vai poder dar essa atenção integral que tava faltando, porque a gente dividia os locais de atendimento com outras pessoas, não tinha muita privacidade e hoje em dia a gente tá feliz que a gente vai poder ofertar realmente com maior qualidade essa atenção”, declarou, Dra. Sheila.

A construção da UBS representa um avanço significativo no atendimento à saúde da população local, oferecendo maior comodidade e assistência adequada para as necessidades de cada indivíduo.



“Eu moro aqui há 14 anos, desde que cheguei aqui a gente luta por essa UBS. Agora, a Prefeitura chega pra realizar esse sonho. Vamos ter um local digno para os atendimentos médico em nossa comunidade. Estamos muito felizes”, disse Solange Silva, líder comunitária do Assentamento Jurema.

Esse investimento demonstra o compromisso da Prefeitura em promover o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores da zona rural de Mossoró.



“Estamos muito felizes em nome da comunidade, porque em 20 anos que moramos aqui é a primeira vez que estamos sendo contemplados com a unidade, a Prefeitura está nos dando essa honra de ter essa UBS e para nós é um motivo de muita alegria, porque antes a gente tinha que ir para ser atendidos no Puxa-boi. Agora vamos ter a dignidade de ser atendidos no local bem estruturado”, contou a dona de casa Samara Emanuela, moradora do Assentamento Boa Fé