Idosa se perde em região de mata em Assú; helicóptero Potiguar 1 está auxiliando nas buscas

Uma idosa de 75 anos, identificada como Antônia Libânio Bezerra, desapareceu em uma região de mata, no município de Assú. Ela foi vista pela última vez no dia 14 de março.

A mulher saiu da casa de uma filha, no período da tarde, e seguiu caminhando em direção à sua própria residência, na comunidade do Palheiro I, na zona rural do município, mas nunca chegou ao destino. Como ela mora sozinha, a família só percebeu o desaparecimento no dia seguinte.

As buscas pela idosa vêm sendo realizadas desde a sexta-feira (15). Nesta segunda-feira (18), o helicóptero Potiguar 01, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, também foi acionada para auxiliar nas buscas.

A aeronave decolou pela manhã, do aeroporto de Mossoró, e seguiu para Assú, onde os policiais estão sobrevoando a região, com o objetivo de localizar Antônia.

A família pede que quem souber qualquer informação que possa ajudar a localizá-la, que informe pelo número (84) 99697-8713.