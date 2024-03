Estudantes já podem manifestar interesse na lista de espera do Prouni. Os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas da edição 2024 do programa podem manifestar interesse em participar da lista de espera, até as 23h59 do dia 19 de março, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O MEC disponibilizará o resultado da lista de espera no dia 22 de março. Nessa edição do Prouni para o primeiro semestre de 2024, o MEC ofereceu, ao todo, 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, nesta segunda-feira (18), o período de manifestação de interesse para a lista de espera do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2024.

Os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas desta edição podem manifestar interesse em participar da lista de espera, até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 19 de março, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

DIVULGAÇÃO

O MEC disponibilizará o resultado da lista de espera no dia 22 de março. Os candidatos podem consultá-lo no Portal Único de Acesso. Nessa edição do Prouni para o primeiro semestre de 2024, o MEC ofereceu, ao todo, 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

PROCEDIMENTOS

Os candidatos pré-selecionados na lista de espera do Prouni deverão comparecer às instituições para as quais foram pré-selecionados, no período de 23 de março a 4 de abril, a fim de comprovarem as informações prestadas em sua inscrição.

Os pré-selecionados devem ficar atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições de ensino.

PROUNI

O Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo é o estudante sem diploma de nível superior.

O Prouni tem duas edições por ano, com oferta de bolsas para ingresso no primeiro e no segundo semestres. O programa foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005.