Ezequiel solicita recuperação emergencial de pontilhão entre Acari e Cruzeta

O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ao constatar a inserção de sua solicitação para o recapeamento asfáltico no trecho rodoviário da RN-288, que liga os municípios de Acari e Cruzeta, também pleiteia a recuperação emergencial do pontilhão localizado entre os bairros Dinarte Mariz e Luiz Gonzaga, na saída de Acari para Cruzeta.

A estrada foi incluída no Lote 2 das obras anunciadas pelo Governo do Estado, que tem 10 trechos rodoviários totalizando 301 quilômetros, dos quais sete são no Seridó e os três restantes na área sob jurisdição do Distrito Rodoviário de Santana do Matos.

"O pontilhão encontra-se em estado precário e ameaçado de desabar. Já foi feita vistoria e a intervenção do Departamento de Estradas e Rodagens do RN (DER). São avarias aparentes, com deslocamento do asfalto e outros danos que demonstram iminente risco para veículos e transeuntes. No momento, o pontilhão está interditado, o que dificulta ainda mais a vida dos condutores", disse Ezequiel.

Em sua justificativa, o deputado explica que a rodovia citada é "muito importante para o deslocamento seguro da população que reside em Acari, Cruzeta, São José do Seridó e Caicó.

Os estragos são visíveis, principalmente o trecho que vai de São José até Cruzeta está em estado crítico de conservação, acarretando vários transtornos à população, prejudicando também o tráfego de veículos e o desenvolvimento local".

Ainda de acordo com o presidente da Assembleia, os investimentos são necessários para "que seja viável e seguro o tráfego das pessoas e transportes, bem como a recuperação do citado pontilhão".

"Diante do desgaste, o translado pela RN-288 vem trazendo transtornos sociais e econômicos para a população, que precisa diariamente fazer uso do referido trecho", finalizou.

Os requerimentos foram enviados para a governadora Fátima Bezerra (PT) e para a diretora geral do Departamento de Estradas e Rodagens do RN (DER), Natécia Shirley.