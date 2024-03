Suspeito de comercializar canos de ferro furtados da empresa 3R Petroleum é preso em Caicó

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (20). O homem, de 49 anos, foi preso por suspeita da prática do crime de receptação. O material havia sido furtado em Mossoró. O furto reiterado desses objetos está causando prejuízos milionários para as empresas. Por isso, seguindo com as investigações, na última semana, a Polícia Civil deflagrou a 14ª fase da "Operação Sucata", e apreendeu diversos canos, além de prender dois homens por receptação.