Homem morre ao sofrer descarga elétrica em extensão no Abolição 3

Um homem de 58 anos, Francisco Francimar Moraes, natural do município de Governador Dix-sept Rosado, morreu, na manhã desta quinta-feira (21), vítima de uma descarga elétrica. O caso aconteceu na rua Quincas de Cravos, no bairro Abolição 3, em Mossoró.

De acordo com informações da polícia militar, por volta das 10h, ele estava fazendo uma limpeza em sua residência, utilizando um cortador de grama. O equipamento apresentou um problema e ele foi mexer na extensão que ligava o aparelho. Nesse momento, acabou sofrendo uma descarga elétrica.

A esposa da vítima ainda teria gritado por socorro e uma ambulância do Samu ainda chegou a ir até o local, mas o homem já estava em óbito.

A polícia civil e os peritos do Instituto Técnico-Científico de perícia foram acionados para realizar a perícia no local e fazer a remoção do corpo para exames na sede do órgão.

A vizinhança ficou consternada com o acidente. Francimar era uma pessoa muito querida e, atualmente, estava cuidando da esposa, que está passando por problemas de saúde.