Homem é morto em propriedade rural do município de Frutuoso Gomes. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com delegado Paulo Cesário, as informações colhidas até o momento dão conta que a vítima, identificada Reinaldo Pereira Filho, estava em uma propriedade do Sítio Cachoeirinha, quando foi surpreendida e morta com vários disparos de arma de fogo. Os suspeitos chegaram ao local em um carro tipo Corolla, de cor cinza. Ainda não há informações sobre os atiradores ou a motivação do crime. A polícia civil vai investigar o caso.

Um crime de homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira (22), na zona rural do município de Frutuoso Gomes, na região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com delegado Paulo Cesário, as informações colhidas até o momento dão conta que a vítima, identificada Reinaldo Pereira Filho, estava em uma propriedade do Sítio Cachoeirinha, quando foi surpreendida e morta com vários disparos de arma de fogo.

Os suspeitos chegaram ao local em um carro tipo Corolla, de cor cinza. No local, os peritos do Itep encontraram estojos de munição calibre .380. A vítima não teve chances de defesa.

Ainda não há informações sobre os atiradores, que fugiram logo após o crime. Também ainda não há uma linha de investigação que aponte para a motivação.

O caso será investigado pela delegacia de Almino Afonso