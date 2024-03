Hacker é preso em São Paulo após vítima de Frutuoso Gomes denunciar golpe

O homem de 24 anos foi preso na quarta-feira (20), no âmbito da “Operação Botnet”, deflagrada pela polícia civil de Patu, com o apoio do 103° Distrito Policial (Itaquera/Cohab II) da Polícia Civil de São Paulo. Segundo as investigações, o suspeito invadia perfis do Instagram e Facebook e passava a divulgar falsos investimentos com retorno financeiro imediato, através do pix. As investigações comprovaram que o infrator tinha dezenas de perfis nas redes sociais, com aplicação de golpes em vítimas de diversas unidades da federação.