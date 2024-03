“Bebedeira” termina em homicídio no bairro Santo Antônio, em Mossoró. A vítima, identificada como Jonh Lenon Gomes Morais, de 28 anos, estava em uma residência, bebendo com outras pessoas, quando acabou morto com disparos de arma de fogo, após uma discussão com um dos participantes. Logo após o corpo da vítima ter sido removido pelo Itep, a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, foi informada que um outro homem foi levado para a UPA do Santo Antônio, em surto psicótico, e que, possivelmente, seria o autor do homicídio.

Um crime de homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira (22), na Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio, em Mossoró. A vítima foi identificada como Jonh Lenon Gomes Morais, de 28 anos , fugitivo da justiça do Ceará-CE.

O homem estava em uma residência, bebendo com outras pessoas, quando acabou morto com disparos de arma de fogo, após uma discussão com um dos participantes.

Na outra rua da residência, a polícia militar encontrou uma pistola municiada, que pode ter sido utilizada no crime. Também foram encontrados um papelote de cocaína, além de dois frascos, sendo um contendo loló e outro cocaína.

Logo após o corpo de Jonh Lenon ter sido removido pelo Itep, a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, foi informada que um outro homem foi levado para a UPA do Santo Antônio, em surto psicótico, e que, possivelmente, seria o autor do homicídio.

Testemunhas chegaram a relatar que este homem, de identidade ainda não divulgada, chegou a afirmar, no local do crime, que havia matado a vítima, mas que ele estava completamente transtornado.

De acordo com a delegada, ainda é cedo para afirmar que ele seja ou não o autor do homicídio, visto que está desacordado.

Ainda segundo a delegada Cristiane, todas as informações no local do crime já foram colhidas, o homem que foi internado na UPA será ouvido, assim que esteja em condições, e as investigações irão prosseguir para elucidação do caso e conclusão do inquérito policial.