Suspeito de praticar estupro coletivo e divulgar imagens do crime é preso em Alexandria

O crime aconteceu no dia 2 de janeiro de 2024. O suspeito, um homem de 20 anos, foi preso nesta sexta-feira (22). De acordo com a polícia civil, o homem utilizou uma garrafa de vidro para agredir sexualmente a vítima, enquanto ela estava desacordada. Ele também filmou a cena e divulgou as imagens nas redes sociais.