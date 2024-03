Encapuzado invade casa e mata inimigo na cidade de Caraúbas-RN

João Paulo Lino de Oliveira, de 29 anos, que já tem passagem pela polícia, estava bebendo e conversando com amigo dentro de casa no bairro Nicó Fernandes, quando o criminoso, usando uma máscara, invadiu a casa, e atirou várias vezes usando uma pistola calibre 380. O caso será investigado pela Polícia Civil de Caraúbas.

João Paulo Lino de Oliveira, de 29 anos, estava bebendo e conversando com um amigo no bairro Nicó Fernandes, em Caraúbas-RN, quando chegou um homem usando máscara, invadiu a residência e o executou com diversos tiros de pistola calibre 380.

A informação é do site Icem Caraúbas, onde é possível conferir as ocorrências de crimes contra a vida de 2016 aos dias atuais.

O crime aconteceu por volta das 23h30. Após a execução, o criminoso fugiu. Acionada ao local, a Polícia Militar fez o isolamento do local e realizou diligências, mas não localizou o criminoso. A Polícia Civil de Patu foi acionada ao local para o início das investigações.



O corpo de João Paulo Lino de Oliveira, que já tem passagem pela polícia, foi removido pelo Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), de Mossoró, para exames mais apurados e identificação oficial. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Caraúbas.