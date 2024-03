Homem morre afogado durante pesca submarina em Areia Branca

De acordo com informações da Polícia Civil, Ismayck e mais duas pessoas estavam em uma embarcação distante cerca de 37 km da Costa, realizando uma pescaria por apneia, com uso de arpão. Nesta técnica, os pescadores mergulham sem cilindros de oxigênio. Por volta das 13h30, os colegas de pescaria notaram que o homem estava demorando para voltar à superfície. Objetos usados pelo pescador, no entanto, começaram a flutuar. Um dos pescadores mergulhou para procurar por Ismayck, mas já o encontrou sem vida, a cerca de 28 metros de profundidade.

Um homem morreu afogado durante uma pescaria realizada neste domingo (24) na praia do Paraíso, na cidade de Areia Branca, na região da Costa Branca. A vítima foi identificada como Ismayck Melo Souza, de 29 anos.



De acordo com informações da Polícia Civil, Ismayck e mais duas pessoas estavam em uma embarcação distante cerca de 37 km da Costa, realizando uma pescaria por apneia, com uso de arpão. Nesta técnica, os pescadores mergulham sem cilindros de oxigênio.



Por volta das 13h30, os colegas de pescaria notaram que o homem estava demorando para voltar à superfície. Objetos usados pelo pescador, no entanto, começaram a flutuar.



Um dos pescadores mergulhou para procurar por Ismayck, mas já o encontrou sem vida, a cerca de 28 metros de profundidade. Segundo o colega, a vítima ainda estava com o cinto de lastro, equipamento que ajuda os mergulhadores a afundarem.



Os mergulhadores tiraram o corpo da vítima da água e acionaram a polícia. O corpo foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia para realização de exames.