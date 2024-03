Com 8 km de extensão, obras do completo viário de Mossoró estão em ritmo acelerado. O Complexo Viário 15 de Março, ligando as BRs 110 e 304, vai passar sobre o Rio Mossoró e sendo a primeira via da cidade a contar com 100% de ciclovia e calçadão com acessibilidade, além de iluminação 100% de LED. Um investimento de R$ 68,7 milhões, recursos assegurados pela Prefeitura de Mossoró junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, além de contar com recursos próprios e do programa “Mossoró Realiza”.

As obras do Complexo Viário 15 de Março, localizadas às margens da BR-110, em Mossoró, seguem em evolução.

A construção do anel viário da cidade pela Prefeitura de Mossoró vai garantir uma série de benefícios como: desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, acessibilidade, desenvolvimento urbano, contemplando diversas regiões.

O complexo viário compreende uma extensão de 8 km, ligando as BRs 110 e 304, passando sobre o Rio Mossoró e sendo a primeira via da cidade a contar com 100% de ciclovia e calçadão com acessibilidade, além de iluminação 100% de LED.

Um investimento de R$ 68,7 milhões, recursos assegurados pela Prefeitura de Mossoró junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, além de contar com recursos próprios e do programa “Mossoró Realiza”.

"Estamos hoje aqui fazendo uma visita técnica no Complexo Viário 15 de Março. Um trabalho avançado, numa obra que acontece dentro do nosso planejamento. Estamos com um trabalho específico no solo para garantir firmeza e resistência. A empresa montando seu canteiro de obra, montando a usina de asfalto. Uma obra que realmente está em andamento para que muito em breve possa ser concluída e a população beneficiada", destacou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura, durante vistoria às obras na manhã desta quinta-feira (28).

A obra trará benefícios para toda a mobilidade urbana do município, em especial para as universidades, Complexo Judiciário e para a indústria salineira, de energias renováveis, de petróleo e de fruticultura, interligando bairros e conjuntos habitacionais.