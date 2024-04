10 cidades da região central do RN ficam desabastecidas devido a estragos causados pelas chuvas

Dez cidades da região central do RN ficarão sem abastecimento devido a estragos causados pelas chuvas. A Caern informou que precisou desligar a adutora Sertão Central, que margeia a BR-304, entre Lajes e Riachuelo, para avaliar as tubulações que foram afetadas pelas chuvas que caíram no estado nas últimas horas. Segundo a Companhia, a situação mais complicada é no trecho da cidade de Lajes, após a cheia dos rios. “O trabalho é demorado porque é necessário esperar alagamentos diminuírem para que a equipe visualize os estragos causados na tubulação”, disse a Caern. Veja as cidades que serão afetadas.