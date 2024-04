Inmet renova alerta de chuvas intensas para 52 municípios Potiguares

De acordo com o alerta laranja, que atinge 52 cidades do RN, há possibilidade de chuva de 30 a 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h. Já o alerta amarelo, que atinge os outros 115 municípios do estado, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h. Os dois alertas são válidos até às 10h desta terça-feira (02).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou nesta segunda-feira (1º) dois alertas de chuvas intensas para o Rio Grande do Norte: um amarelo e um laranja. Os dois alertas são válidos até às 10h desta terça-feira (02).



De acordo com o alerta laranja, que atinge 52 cidades do RN, há possibilidade de chuva de 30 a 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta amarelo, que atinge os outros 115 municípios do estado, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.



A orientação do Inmet é que, em casos de rajadas, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Outra indicação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a população também deve desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia durante as chuvas, segundo o Inmet.

Previsão

01/04/24 - Segunda-Feira - Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Agreste, Seridó e no Alto Oeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado.