Confira rotas alternativas para desvio da BR 304, danificada pelas chuvas

Técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal inspecionaram os trechos de rodovias estaduais e federais na manhã desta segunda-feira (1/4), para verificar os danos causados pelas chuvas e definir as providências necessárias. Paralelamente a Polícia Militar atua em apoio ao trânsito e demais ações interligadas com as outras instituições.



Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o Governo informa as rotas alternativas para desvio BR 304, entre o km 204 e 206, que está completamente interditada, sem previsão para liberação, em razão da queda da ponte sobre o Riacho do Bom Fim.



Sentido Natal - Mossoró:



Rota 1: BR 226, seguindo por Currais Novos e Jucurutu (via Florânia), até Triunfo Potiguar, pela RN 233 até Açu, acessando A BR 304, em direção a Mossoró.



Rota 2: BR 406 até Macau, seguindo pela RN118, acessando a BR 304 (acesso no km 118, após o ponto de interdição), em direção a Mossoró.



Mossoró – Natal:



Rota 3: Saindo pela BR 304 e acessando a RN 118 (acesso a Ipanguaçu), no sentido Macau- pegar BR 406, em direção a Natal.



Rota 4: BR 304, acessar RN 118 (acesso a São Rafael), via Jucurutu para BR 226



Rota 5: Sair pela BR 110 e pegar a BR 226 até Natal



ROTA 6: Acesso ao município de Santana do Matos está ocorrendo através da BR 226, via Jucurutu. Trecho da RN 041, entre a cidade de Santana do Matos e a BR 304 está interditado desde a noite de ontem, quando a cheia de um rio danificou a cabeceira de uma ponte e abriu uma cratera da via estadual.



*OBS: todas as opções são vias pavimentadas



Monitoramento



O Governo do Estado, sob determinação da governadora Fátima Bezerra, mobilizou o Gabinete de Gestão Integrada e o Comitê Permanente de Acompanhamento das Chuvas para atendimento e suporte aos municípios afetados pelas precipitações no Rio Grande do Norte.



Outras equipes do Governo do Estado coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos inspecionam também os reservatórios, verificando a situação e eventuais danos.



*Em caso de emergência nas rodovias, os motoristas devem ligar 191