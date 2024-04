Operação Semana Santa: PRF registra aumento de 31% no número geral de acidentes no RN. A operação foi encerrada às 23h59 deste domingo (31). Ao todo, foram registrados 17 acidentes, com 23 pessoas feridas e nenhum óbito nas BRs que cortam o Rio Grande do Norte. Durante o feriado, 1.748 pessoas e 1.612 veículos foram fiscalizados, sendo flagrados 225 condutores realizando ultrapassagens indevidas, 5 condutores usando o celular ao dirigir, 80 condutores ou passageiros sem usar o capacete, 21 crianças sendo transportadas sem dispositivo de retenção (DRC) e 80 pessoas sem utilizar o cinto de segurança.