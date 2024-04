Com apoio do governo do RN, prefeito Rivelino Câmara consegue Agência da Caixa para Patu

"A chegada da agência da Caixa em Patu é fruto de um esforço conjunto e contínuo. Desde o início de nosso primeiro mandato, trabalhamos incansavelmente para tornar esse projeto uma realidade. Hoje, com o apoio decisivo da governadora Fátima Bezerra, vemos esse objetivo concretizado", destacou o prefeito. A nova agência da Caixa em Patu não apenas atenderá as demandas locais, mas também servirá como um importante centro de serviços para toda a região do Médio Oeste e representa um marco significativo para o desenvolvimento econômico e social da região.

Em uma reunião realizada nesta segunda- feira (01) na governadoria, a governadora Fátima Bezerra e o presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciaram a abertura de uma agência da Caixa para o município de Patu. A notícia marca o resultado de uma luta persistente do Prefeito Rivelino Câmara desde o início do primeiro mandato.



Na reunião também estavam presentes o vice-governador Walter Alves e o superintendente Estadual da Caixa.



"A chegada da agência da Caixa em Patu é fruto de um esforço conjunto e contínuo. Desde o início de nosso primeiro mandato, trabalhamos incansavelmente para tornar esse projeto uma realidade. Hoje, com o apoio decisivo da governadora Fátima Bezerra, vemos esse objetivo concretizado", destacou o prefeito.



A nova agência da Caixa em Patu não apenas atenderá as demandas locais, mas também servirá como um importante centro de serviços para toda a região do Médio Oeste e representa um marco significativo para o desenvolvimento econômico e social da região.