Gargalheiras chegou a 89% da capacidade nesta terça (2); moradores fazem vigília à espera da sangria

A última atualização do nível do açude foi feita na manhã desta terça- feira (02) pelo Instituto de Gestão de Águas do RN (Igarn) e chegou aos 39.929.675 m³, representando um percentual de 89,88%. Mas os moradores afirmam que com a medição extraoficial das 10h, o nível chegou a 91,48%, superando os 40.638.908m³ de água acumulada restando 48cm para a sangria. Diante do rápido aumento do volume de água nos últimos dias, os moradores do município que tem pouco mais de 15 mil habitantes, vivem a expectativa de que o açude transborde nos próximos dias e fazem vigílias, passando a madrugada no local à espera da sangria.