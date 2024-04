Novo PAC: Mossoró e mais 5 municípios do RN vão receber 11 ambulâncias do Samu . Em todo o Brasil, os investimentos da primeira etapa do Novo PAC Saúde, nas modalidades SAMU 192 e Centrais de Regulação de Urgências, juntos, vão beneficiar 12,2 milhões de pessoas com a doação de 537 novas ambulâncias e a construção de 14 novas Centrais. Somadas, as duas ações vão elevar a cobertura nacional do serviço de atendimento móvel de urgência de 87% para 93% da população. Além de Mossoró, também serão beneficiados no RN os município de Assú, Baraúna, Riachuelo, São José do Campestre e Umarizal.