[COLUNA ESPLANADA] Nome de Miriam Belchior ganhar força para substituir Prates na Petrobras

[COLUNA ESPLANADA] Além do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, outro nome ganha força para substituir Jean Paul Prates, no comando da Petrobras: o da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, que foi conselheira da empresa no Governo de Dilma Rousseff. Há tempos o presidente Lula da Silva cogita alçar a aliada fundadora do PT e tudo indica que chegou a hora.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

com Walmor Parente, Carol Purificação, Luiza Melo e Isabele Mendes





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2024 - Nº 3.851

Conexão Brasil-Israel

O Brasil, por meio do Exército, mantém vários contratos na área de Defesa com Israel, País que há seis meses lança uma ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza. À Coluna, o Centro de Comunicação Social elenca os seguintes contratos e valores vigentes: com a israelense Elbit, uma das 4 empresas que compõem a lista para a aquisição de 36 Viaturas Blindadas de Combate, com valor estimado de R$ 1,2 bilhão; outro contrato, de US$ 2,4 milhões, com a empresa AEL (empresa do grupo Elbit Systems), para o fornecimento de optrônicos (sistemas eletrônicos que fornecem, detectam e controlam a luz) do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron); além destes, informa a Força, o Sisfron emprega diversos materiais de origem israelense, já entregues e em prazo de garantia e um outro contrato de fornecimento de armamento pesado que já está com R$ 100 milhões empenhados.

Grande família

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e assessores já rascunham o roteiro de palanques nos quais ele irá subir para tentar eleger aliados. É certo que em um dos palanques Lira subirá mais de uma vez. Em Barra de São Miguel (AL), onde o pai, Benedito de Lira, corre o risco de perder a reeleição para o grupo de Renan Calheiros (MDB-AL).





Plataforma Belchior

Manauaras

Alvo de críticas da esquerda à época que presidiu a Comissão Especial da Reforma da Previdência, o ex-deputado Marcelo Ramos se filiou ao PT e aposta na provocação para se cacifar como candidato do partido à Prefeitura de Manaus. Refere-se aos adversários como “bolsominions manauaras” e “calabresos” e diz que vai comparar o que Lula e Bolsonaro fizeram por Manaus.

Páginas do cárcere

Depois de aprovar a limitação das saidinhas, a oposição quer outras vedações no sistema prisional. O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) é um dos autores do projeto (PL 108/24) para sustar parcialmente a norma que possibilita redução de pena para presos que lerem livros. Justifica que “é uma prática controversa, especialmente quando aplicada em casos de crimes graves”.

Órfãos do feminicídio

O Distrito Federal registrou 193 feminicídios entre 2015 e fevereiro de 2024. Em 2023, foram 34 casos, e já nos primeiros três meses deste ano houve cinco registros. Nas ocorrências, 80% das vítimas eram mães. O número de órfãos do feminicídio no DF hoje chega a 376, dos quais 244 são menores de idade (média de oito anos). Os dados são da secretária da Mulher no DF, Giselle Ferreira.

ESPLANADEIRA

