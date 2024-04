MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Provas do concurso da Educação da Prefeitura de Mossoró foram aplicadas neste domingo

Candidato a professor impedido de entrar em sala de aula com o celular ligado quebrou o aparelho e depois acusou os fiscais da prova do dano

Prefeitura inicia recuperação da Av Presidente Dutra, no Alto São Manoel e tapa buraco na região do Abolição III

Senador Styvenson elogia projetos da sede própria do hospital da liga e do hospital pediátrico da APAMIM, em Mossoró

Arboviroses: Mossoró apresenta alto risco de Infestação pelo Aedes Aegypti

Prefeitura reforça serviço de limpeza de bocas de lobo em vários pontos da cidade

ESTADO

Em visita ao RN, ministro Padilha diz que Lula vem ao estado no próximo mês

Sangria de reservatórios vai garantir abastecimento de Acari e Currais Novos por 4 anos

Sangria do açude Gargalheiras atrai milhares de visitantes durante final de semana

Estradas usadas como desvios da BR-304 estão em situação crítica

Ezequiel abona filiações de vices, vereadores e pré-candidatos do PSDB no Oeste do RN

Turismo: RN registrou uma injeção na economia de R$ 1,7 bilhão na alta estação

Pau dos Ferros e mais 9 municípios do RN passarão a ofertar vacinação contra a dengue

POLÍCIA

Fantástico detalha recaptura de Tatu e Martelo em Macapá, no Pará, e PF concentra esforços agora para identificar e prender os financiadores dos fugitivos

Motorista de aplicativo morre vítima de choque elétrico no bairro Integração em Mossoró

Criminosos rendem professores e realizam arrastão em escola Sementes em Mossoró

Colisão entre duas motos deixa um morto na RN 117; a outra vítima está hospitalizada

Acidente com morte também na BR 226, altura do município de Almino Afonso

NACIONAL

Valores a Receber: mais de 44 milhões de brasileiros ainda não resgataram recursos esquecidos